Auto rubata intercettata e inseguita dai carabinieri, due uomini in fuga

PIADENA DRIZZONA - I carabinieri della Stazione di Torre de' Picenardi, nella serata di ieri, hanno individuato ed inseguito un’auto rubata venti giorni prima a Medesano (Parma). I militari stavano svolgendo un servizio finalizzato a controlli specifici per la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio ai danni di aziende; alle 20 circa, alla Centrale Operativa di Casalmaggiore è giunto l’allarme dal sistema varchi perché un’auto rubata era transitata sulla ex SS 10, da Pessina in direzione Piadena. E’ stata quindi informata la pattuglia della Stazione di Torre de' Picenardi che, poco dopo, ha intercettato la Citroen C4 all’altezza della zona industriale di Piadena, mentre viaggiava con due persone a bordo. La pattuglia ha intimato l’alt al conducente, che però ha accelerato e tentato la fuga transitando per la rotonda presente nella zona industriale, immettendosi in una strada che costeggia parallelamente la ex SS 10.

La pattuglia dei militari ha inseguito l’auto rubata finché i due fuggitivi hanno trovato la strada sbarrata da una rete metallica che delimita l’inizio di un cantiere stradale. I due occupanti hanno fermato la propria marcia, lasciando la vettura nell’unico spazio non chiuso con la rete metallica, in modo da impedire all’auto dei carabinieri di proseguire l’inseguimento. A quel punto hanno aperto le portiere e si sono lanciati dall’auto. Approfittando dell’oscurità e della vegetazione presente nel lato della strada che volge verso la campagna, sono riusciti a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce. I militari hanno quindi recuperato l’auto e sono stati svolti tutti i rilievi utili a identificare le due persone che sono riuscite a scappare. L’autovettura, dopo i necessari accertamenti, è stata sequestrata in attesa della restituzione al legittimo proprietario.