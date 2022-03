Il Po sempre in secca, si spera nelle piogge di marzo e aprile

CREMONA - Il fiume Po è sempre in secca: raggiunto il -7,26 che si calcola partendo appunto dallo zero idrometrico. Il Grande Fiume, dunque, rispetto a quest'autunno è sceso di quasi 9 metri. Si avvistano tronchi e rami, affiorano isolotti. Ora si spera nei mesi piovosi per eccellenza, marzo e aprile.

LA SECCA NON FERMA I VOGATORI.

Ma la secca non ha fermato i vogatori cremonesi che sabato scorso hanno festeggiato il Carnevale con vin brulé e frittelle.