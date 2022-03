Avis comunale di Cremona, un 2022 all'insegna della riscossa

CREMONA - Dal 2017 i soci donatori sono in costante calo (317 il saldo negativo totale nel periodo) e la fase più dura della pandemia ha inevitabilmente 'picchiato duro', con una diminuzione che solo fra il 2020 ed il 2021 è stata di 165 unità: oltre la metà del dato quadriennale. Mentre le difficoltà dello scorso anno, con l'attività di sensibilizzazione e propaganda ridotta per cause di forza maggiore al minimo sindacale, non hanno consentito di mettere in campo contromisure adeguate. Così nel 2022 punta alla riscossa l'Avis comunale di Cremona, che questa mattina ha tenuto la sua assemblea annuale nella sede di via Massarotti sotto la guida del presidente Giuseppe Scala.





I lavori hanno visto la tradizionale consegna degli attestati di benemerenza 'in oro' (riservati ai 110 iscritti che avevano effettuato cinquanta donazioni entro al 31 dicembre scorso, solo alcuni erano presenti), e quella delle borse di studio da mille euro a 3 donatori che hanno conseguito la laurea magistrale con la votazione più alta: Fabio Zerbin (management dello sport e delle attività motorie), Jacopo Gianluppi (enviromental and food economics) ed Azzurra Filippini (ingegneria dell'automazione industriale).