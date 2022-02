Ucraina: Amurt stanzia 10 mila euro e raccoglie fondi

CASALMAGGIORE - Mentre continua l’avanzata russa in terra ucraina ed il popolo si vede costretto a scappare, Amurt Italia si sta organizzando per accogliere alcune famiglie di profughi in Italia. Paolo Bocchi aggiorna sulla situazione: “Siamo in contatto diretto con i nostri fratelli volontari di Amurt Ucraina che sono circa 200 e attualmente impegnati per soccorrere la popolazione in difficoltà. In settimana Amurt Italia si recherà in Polonia per raggiungere la prima famiglia di profughi ucraini che è riuscita ad espatriare, poi a seconda dell’evolversi della situazione saremo pronti a portare nel nostro Paese altri nuclei famigliari. Abbiamo stanziato 10 mila euro per questa emergenza umanitaria, accoglieremo i profughi in primis nella nostra struttura di Catania presso la fondazione Stella polare onlus ma abbiamo a disposizione anche un’altra struttura in Veneto in grado di accogliere più famiglie nel caso in cui ce ne sarà necessità”. Per dare una mano per l’acquisto di generi di prima necessità in Ucraina ed anche per finanziare la permanenza dei profughi in Italia “è possibile dare il proprio contributo con un bonifico, ringraziamo anticipatamente tutti quanti saranno al nostro fianco”, conclude Bocchi.

AMURT ONLUS Banco Popolare Ag. di Casalmaggiore

IBAN: IT20V0503456746000000199983 causale: emergenza Ucraina

Per pagare con carta di credito: https://www.amurt.it/dona-ora/