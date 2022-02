Violenta zuffa con falcetto e mazza da baseball, denunciati due uomini

CAPRALBA - La violenza è esplosa intorno alle 21 dello scorso 22 febbraio, in un condominio del centro di Capralba. Tra due vicini di casa, di 22 e 69 anni, è scoppiata una violenta lite, al punto di essersi fronteggiati uno armato di un falcetto e l'altro di una mazza da baseball. Tra i due uomini, per futili motivi legati a vecchi attriti, è esplosa la rabbia che poteva trasformarsi in qualcosa di peggio se non fossero intervenuti i familiari dei due. All’arrivo dei carabinieri, la zuffa era già terminata e i militari, alla presenza dei sanitari del 118, hanno accertato che, a causa di dissapori che vanno avanti da un po’ di tempo, questa volta si erano affrontati a seguito dell'ennesima discussione.

Tenuto conto che entrambi avevano contusioni varie, sono stati trasportati in due differenti ospedali, a Crema e Treviglio, perché non potessero incontrarsi e riprendere il litigio. I militari hanno quindi denunciato entrambi all’Autorità Giudiziaria per lesioni aggravate, mentre il 69enne è stato denunciato anche per il porto abusivo di armi da taglio.