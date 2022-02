Sezione Avis, domenica 27 febbraio si tiene l'assemblea dei soci

CASALMAGGIORE - Per domenica, 27 febbraio, il presidente Stefano Assandri, a nome del consiglio direttivo, ha convocato l’assemblea dei soci della sezione Avis. La prima convocazione è fissata per le 7 e sarà valida con la presenza dei 2/3 dei soci. La seconda è prevista alle 10, valida qualunque sia il numero dei soci presenti. All’ordine del giorno la nomina dell’ufficio di presidenza e dei questori di sala, la relazione della commissione verifica poteri, la presentazione della relazione morale, della relazione finanziaria consuntivo anno 2021 e la presentazione del bilancio di previsione anno 2022. Seguirà la relazione del collegio dei revisori dei conti, e del revisore unico, la relazione sanitaria, la discussione sulla relazione morale e finanziaria, votazione, la nomina dei delegati all’assemblea provinciale, varie ed eventuali. "L’assemblea - sottolinea Assandri - è un momento d’incontro e di confronto e pertanto si prega vivamente di non mancare”.