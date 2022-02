Fuori strada lungo la Paullese: ferito 33enne, illeso il suo cane

MADIGNANO - Un 33enne è rimasto ferito stanotte alle 2 in un fuori strada avvenuto lungo la Paullese all'altezza della zona industriale di Oriolo. Da una prima ricostruzione da parte dei carabinieri del Radiomobile, l'automobilista avrebbe fatto tutto da solo perdendo il controllo della Dodge Caliber, poi ribaltatasi in un canale irriguo a fianco della carreggiata. A bordo con lui aveva il cane. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Crema per aiutare i soccorritori a estrarre il 33enne dell'abitacolo. Poi, il trasferimento in ospedale a crema per gli accertamenti. Il cane non ha riportato ferite.