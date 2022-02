Oltre 4 milioni di euro a supporto del sistema scolastico, forte attenzione all'infanzia

CREMONA - Nel documento di piano vi è innanzitutto una conferma dell’ingente investimento che supera i 4 milioni di Euro annui a supporto del sistema scolastico cittadino, frutto di un lavoro che riguarda diversi Settori dell’Amministrazione. L’approvazione del Piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio coincide con il momento in cui la scuola, ripresa in presenza grazie alla campagna vaccinale, esce da una fase durante la quale è stata molto provata dalla gestione delle stringenti regole della emergenza sanitaria che ne hanno reso complessa la gestione e la relazione con le famiglie.

È inoltre confermato l'investimento sull'infanzia che riguarda sia gli asili nido che le scuole dell’infanzia. Investimento da non considerare come scontato, anche per garantire, nel post pandemia, un percorso educativo di qualità ad ogni bambino sin dai primi anni di vita e un aiuto concreto a sostegno della natalità in un Paese e in un territorio che vede nella denatalità uno dei suoi principali problemi.

“Un valore, quello della cultura dell’infanzia, da difendere e da sviluppare ulteriormente e che è legato alla tradizione pedagogica che caratterizza il nostro territorio. Siamo nella terra di Mario Lodi di cui proprio in questi giorni si celebra il centenario, celebrazioni a cui certamente parteciperemo anche attraverso il coinvolgimento delle nostre scuole dell’infanzia”, dichiara l’Assessore all’Istruzione Maura Ruggeri.

L'Assessore all'Istruzione Maura Ruggeri

Nel Piano degli interventi comunali per il Diritto allo Studio 2022 vi è inoltre un monitoraggio del decremento demografico cittadino in relazione alle possibili conseguenze sulla popolazione scolastica, nonché una fotografia delle realtà scolastiche cittadine che restituisce un aumento delle situazioni di difficoltà o comunque dei disturbi dell’apprendimento che, unitamente alla crescita delle situazioni di disagio psicologico conseguenti alla pandemia, richiedono una presa in carico mirata e la condivisione di strategie d’intervento.

A questo si aggiunge infine una dettagliata restituzione delle attività più significative realizzate nell’anno scolastico 2020/21, dei progetti realizzati e di quelli iniziati che troveranno successivi sviluppi, oltre alle progettualità delle scuole comunali, di quelle realizzate dalle diverse realtà scolastiche e sostenute con i fondi comunali del diritto allo studio.

“Come progetto in continuità, che non si è arreso davanti ai limiti della pandemia – prosegue l’Assessore – evidenzio quello che riguarda l’orientamento realizzato dall’Informagiovani che ha saputo trasferire su piattaforme web le iniziative di orientamento destinate ai ragazzi ed alle ragazze che devono scegliere la scuola secondaria di secondo grado o decidere quale percorso intraprendere post diploma. Sempre l’Informagiovani ha realizzato anche momenti di consulenza e di formazione personalizzati, talvolta anche in orario serale, dedicati a studenti e famiglie e incontri capillari con le classi in presenza laddove è stato possibile”.