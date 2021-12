Asili nido e scuola per l'infanzia: per il 2022 le tariffe rimangono invariate

CREMONA - Confermate anche per il 2022 le tariffe in vigore quest’anno per il servizio di asili nido e le tariffe mensa per la scuola infanzia con le attuali riduzioni in base alla certificazione ISEE e le agevolazioni per fratelli che frequentano la stessa scuola e per le famiglie con più di due figli, mentre per la frequenza della scuola infanzia non sarà applicata alcuna retta, come peraltro già avviene.

DECISIONE DELLA GIUNTA. Questa la decisione assunta dalla Giunta nella seduta di oggi su proposta dell’Assessore all’Istruzione Maura Ruggeri che al riguardo dichiara: “Il provvedimento rappresenta una concreta dimostrazione, che sta nei fatti e non semplicemente nelle dichiarazioni di principio, dell’importante investimento dell’Amministrazione comunale sulla fascia di età 0/6 che, fin dal proprio insediamento, non solo ha confermato la gestione diretta di questi servizi educativi, ma ha operato una scelta di riduzione di rette e tariffe. Questo ha contribuito ad alleggerire le famiglie, in particolare quelle a più basso reddito, di una quota molto consistente del costo di servizi fondamentali per i più piccoli e che hanno un valore strategico per un territorio che deve rilanciare natalità e presenza di giovani per darsi prospettive di futuro”.