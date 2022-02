Sorpasso all’uscita dalla tangenziale, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: due feriti

PIADENA DRIZZONA - Uscita di strada di una Volkswagen Passat alle 16.35 lungo la statale 10 Padana Inferiore, all’altezza della zona commerciale-artigianale di Vho. Sulla vettura una coppia di indiani: alla guida un ragazzo di 20 anni di Borgo San Giacomo con a bordo una ragazza di 17 di Bozzolo.

L’auto stava procedendo in direzione di Mantova quando ha iniziato un sorpasso all’uscita dalla tangenziale nord. Il conducente procedeva ad una velocità sostenuta e non si è reso conto che fermo in mezzo alla strada, con l’indicatore di direzione acceso, c’era un autoarticolato, condotto da un 41enne di Parma, che stava per svoltare a sinistra in via Ferraris. Lo ha superato senza toccarlo ma ha perso il controllo dell’auto, finendo contro un palo della luce e poi schiantandosi dopo aver fatto un testacoda contro il muro di cinta di Toninelli Casalinghi.

Sul posto la polstrada di Casalmaggiore, i vigili del fuoco che hanno estratto i due ragazzi rimasti incastrati e due autoambulanze. Auto distrutta e codici gialli per la coppia.