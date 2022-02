Mario Lodi, striscione sulla facciata del municipio

PIADENA DRIZZONA - Un grande striscione è stato affisso sulla facciata del municipio di Piadena per sottolineare che quest’anno ricorre il centenario della nascita del maestro Mario Lodi (17 febbraio 1922 - 2 marzo 2014).

«Insegnare a parlare significa iniziare a pensare», la scritta scelta dal Comune, sotto una foto del pedagogista ritratto a scuola tra i suoi alunni. Il via ufficiale alle celebrazioni è stato dato giovedì con una diretta streaming sui canali social della Casa delle Arti e del Gioco.

Alla mattina sono stati protagonisti le scuole e i bambini che hanno risposto, con i loro lavori, al contest “Se io fossi Cipì”, promosso dall’Impresa sociale “Con i bambini” in collaborazione con il comitato promotore. Nel pomeriggio, sempre in diretta streaming, il saluto del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi si è affiancato agli interventi di esperti e pedagogisti che a vario titolo hanno sottolineato l’attualità di Lodi. A conclusione di questa ideale festa di compleanno, si è svolta la performance teatrale di Giorgio Scaramuzzino “Cipì e Bandiera – letture sonore”.

Tra i tanti appuntamenti celebrativi in programma, va ricordato che il 15 marzo a Milano, al Palazzo Pirelli, sarà inaugurata la mostra “Alberi”, organizzata dal consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con la Casa delle Arti e del Gioco. Altre mostre si terranno a maggio, a Parma, al Palazzo del Governatore; in autunno, a Madrid, in collaborazione con la Fundaciòn Anel LLorca a novembre, a Roma.