Avvistato cadavere nel Po, operazioni di recupero

MONTICELLI - In corso in questi minuti, lungo le rive della frazione Olzi, il recupero di un cadavere avvistato in Po. Si tratterebbe di una donna per la quale erano in corso le ricerche da ieri sera. Il punto del ritrovamento del corpo, particolarmente impervio, è in direzione località Maginot. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri di Monticelli per gli accertamenti, oltre ai necrofori dell’impresa Montani per il recupero.