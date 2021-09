Formigara: cadavere avvistato lungo l'Adda

FORMIGARA - Avvistato un cadavere lungo l'Adda in territorio di Formigara. A notarlo sono stati due ragazzini che stavano pescando lungo la riva poco dopo le 18. Il corpo, trascinato via dalla corrente, non è stato ripescato. Le operazioni di recupero sono in corso, sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri di Castelleone e un'ambulanza del 118.

Stando alla descrizione dei ragazzini, che lo osservavano da una distanza di 10-15 metri, potrebbe trattarsi di una donna.