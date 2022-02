Tredicenne ritrovata dai carabinieri a Cremona, era scappata di casa

CREMONA - E' uscita di casa per andare a scuola, ma aveva progettato di venire a Cremona per trovare un'amica, senza però avvisare i genitori. Protagonista una tredicenne della provincia di Verona che ieri è partita in pullman di primo mattino e dopo aver cambiato tre torpedoni, è arrivata in città. Ad attenderla l'amica che l'ha ospitata a casa della zia. Nel frattempo, è scattato l'allarme da parte della madre della giovanissima dopo aver ricevuto un messaggino da parte della figlia; i carabinieri di Verona hanno avvisato i colleghi di Cremona e una gazzella del Radiomobile si è recata immediatamente presso la casa in cui doveva trovarsi la 13enne. La zia dell’amica ha confermato che la giovane era sua ospite e che la nipote e l’amica erano andate al centro commerciale CremonaPo a fare un giro.

Contattate, le due giovani sono rientrate immediatamente a casa e la 13enne, che stava bene, è stata presa in consegna dai militari della Radiomobile e accompagnata presso la caserma Santa Lucia. I militari hanno poi contattato il padre che quindi è stato tranquillizzato e che ha tirato un sospiro di sollievo per la positiva conclusione della vicenda. I militari hanno poi ricostruito come la 13enne aveva trascorso la giornata. Nella serata la ragazzina è stata riaffidata al padre che l’ha riaccompagnata a casa.