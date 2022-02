Quindicenne si allontana da scuola durante le lezioni: ritrovato a Brescia dai Cc

CREMONA - Lo studente 15enne di Cremona, che si era allontanato da scuola senza avvisare nessuno durante le lezioni, per poi non tornare a casa, è stato trovato dai carabinieri a Brescia. E sta bene. Ancora non note le motivazioni della fuga.

Il ragazzo aveva chiesto al professore di andare in bagno per poi non rientrare in classe. Da quanto si apprende sul suo banco avrebbe lasciato un biglietto: «Dite a mia mamma che sto bene».

Subito è scattato l'appello sui social di condividere il più possibile il post che informava della sua scomparsa: «Potrebbe essere il figlio di chiunque, condividiamo affinché questa brutta storia si concluda al più presto e nel modo migliore».

I suoi amici sono rimasti increduli: «Non aveva mai manifestato alcun proposito del genere».