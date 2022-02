Aperitivo no vax in piazza Stradivari, sei denunciati dalla Digos

CREMONA - Sabato scorso (12 febbraio), un gruppo di cittadini, simpatizzanti del comitato Fortitudo, al termine del consueto presidio del sabato pomeriggio in Piazza Lodi, hanno dato vita ad un’iniziativa organizzata che si è svolta in Piazza Stradivari che è consistita nel posizionare nella piazza alcune coperte per terra sul quale sono stati appoggiati generi alimentari di vario genere consumati dalle 70/80 persone presenti e che hanno inteso protestare, scandendo anche alcuni slogan, per la mancata possibilità di consumare all’interno dei bar a coloro che sono privi di green pass. Al termine degli accertamenti svolti dalla DIGOS, presente sul posto e che ha visionato tutti i filmati girati dalla Polizia Scientifica, è stata inviata alla Procura della Repubblica di Cremona un’informativa nella quale è stato descritto l’evento e si è ipotizzata la violazione, a carico dei promotori, per il momento individuati in 6 soggetti, dell’art. 18 del TULPS che prevede il preavviso all’autorità di P.S. delle pubbliche manifestazioni, nonchè la conseguente violazione dell’articolo 650 del Codice Penale, atteso che la piazza rientra ancora nei luoghi ove sono vietate le pubbliche manifestazioni stante l’ordinanza Prefettizia tuttora vigente.