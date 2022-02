Querela contro Draghi, il Movimento Fortitudo davanti al Tribunale

CREMONA - I rappresentanti del Movimento Fortitudo di Cremona No Green pass-No Vax sono assiepati davanti a Palazzo di giustizia: vorrebbero entrare per depositare in Procura la querela contro il premier Draghi. Davanti al tribunale anche carabinieri, Polizia, Digos, vigili.

I rappresentanti del Movimento Fortitudo davanti a Palazzo di Giustizia

Mariagrazia Piccinelli, presidente del Comitato Fortitudo, che ha il Green pass da tampone valido 48 ore, è l'unica ad essere entrata in Tribunale. Da quanto si è appreso sta trattando con la Procura perché il procuratore ha impedito a queste persone di entrare in quanto sprovviste di Green pass.