Spesa gratis per i bisognosi, oggi apre l'Emporio solidale a Ombriano

CREMA - Si chiama Emporio solidale e apre oggi alle 17. Si tratta di un’iniziativa targata Arci di Ombriano, un market dove circa 150 famiglie, di cui 50 di Crema e il resto del territorio, potranno fare la spesa gratis tutti i sabati dalle 11 alle 15. Un modo per aiutare concretamente nuclei in difficoltà economica, con un reddito Isee molto basso.

Uno stato di bisogno che viene segnalato e verificato dagli enti competenti, in primis i Servizi sociali dei Comuni e poi Comunità sociale cremasca. Si tratta di famiglie con problemi economici che l’Arci di Ombriano sostiene già da tempo con la consegna di generi alimentari di prima necessità a domicilio. «Un servizio, quest’ultimo – precisa il presidente del circolo Alessio Maganuco – che non si fermerà per quanto riguarda le persone con difficoltà motorie. Per il resto non saremo più noi a portare a casa la spesa, ma verranno loro a trovarci in via Lodi».



Arci è impegnata nella solidarietà alimentare da quasi due anni, da quando cioè, in epoca post lockdown, venne messo in piedi un servizio di raccolta di donazioni, anche da parte di diversi negozianti del quartiere, per la distribuzione di derrate. Un’iniziativa che è cresciuta negli anni, sino a staccarsi dal discorso emergenziale legato alla pandemia e a svilupparsi con una fitta rete solidale per tutto il cremasco. «Ci sono sedi di distribuzione a Spino, Castelleone e Soresina – prosegue Maganuco – per poter garantire l’apertura di un emporio ci siamo invece appoggiati alla fondazione Banco alimentare, potendo così contare sull’approvvigionamento costante di generi alimentari, tramite un piano di aiuti economici dell’Unione europea, di cui è garante proprio il Banco».

Le famiglie accreditate potranno fare la spesa con un tessera. L’organizzazione no profit ha invitato al taglio del nastro i protagonisti di questa iniziativa, a partire dai suoi volontari, una cinquantina quelli che in questi quasi due anni sono stati impegnati nella raccolta e distribuzione di derrate. Senza dimenticare i commercianti e le aziende che danno una mano con donazioni. Arci Ombriano conta 300 soci.



La sede è aperta tutti i giorni dalle 17 alle 24, oltre al servizio bar, sopita iniziative culturali e ricreative. Su prenotazione è anche disponibile uno sportello di consulenza e su