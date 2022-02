Inaugurata la nuova sede del supermercato Lidl di via Seminario

CREMONA - Lidl Italia, catena di supermercati leader nella GDO con 700 punti vendita nel Paese, ha aperto questa mattina il nuovo punto vendita in Via Seminario, nel nuovo parco commerciale dell’ex Armaguerra. Una struttura moderna, maggiormente rispondente all’immagine aziendale di Lidl, che sostituisce lo storico supermercato di Via Castelleone inaugurato nel 2006. Estesi gli orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21:30 e la domenica dalle 8:30 alle 20.

RICONVERSIONE E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Il nuovo supermercato Lidl è frutto di un importante progetto di recupero e riconversione in spazi commerciali del complesso industriale dell’Armaguerra, storico stabilimento di produzione di armi e munizioni, dismesso dagli anni ’60. Un intervento a consumo di suolo zero e rispettoso del vecchio edificio, di cui, infatti, la nuova struttura ha mantenuto l’impianto architettonico, con l’obiettivo, in linea con la politica dell’Azienda, di ridurre al minimo l’impatto ambientale. Sul tetto è installato un impianto fotovoltaico da 100 kW e un sistema di luci a LED che consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alle tecnologie tradizionali. Inoltre, il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili e il parcheggio dello store, composto da oltre 110 posti auto, è fornito di una colonnina per la ricarica gratuita di due auto elettriche e di una colonnina per la ricarica gratuita di bici elettriche.