Vuole buttarsi dal cavalcavia, 52enne salvato da un poliziotto eroe

CREMA - Ieri all'ora di pranzo un agente del distaccamento della polizia stradale ha convinto un uomo, che si era sporto oltre il parapetto di un cavalcavia della tangenziale a tornare sui suoi passi. Si è accorto della presenza dell'uomo, un 52enne poi soccorso dal personale sanitario del 118, mentre transitava lungo l'arteria a bordo della propria auto. L'agente non era in servizio: alzando gli occhi verso il ponte di via Cappuccini ha notato la figura di una persona già oltre le barriere. Ha accostato è sceso e ha attirato l'attenzione del 52enne. Con grande calma, ma anche con parole ferme e convincenti è riuscito a far desistere l'aspirante suicida. Il 52enne è tornato sui suoi passi, rientrando sul cavalcavia. Nel frattempo, l'agente aveva allertato i colleghi della stradale che si sono precipitati in via Cappuccini e hanno raggiunto l'uomo, poi soccorso dai sanitari.