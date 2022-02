Cremona, caso super treni: la Lega replica al Pd

CREMONA - "Nessun territorio è ignorato dalla Regione. Ricordo ai colleghi del Pd che già nella seconda metà del 2022 è prevista l'immissione dei nuovi treni Donizetti sulle linee Cremona-Brescia, Cremona Treviglio e Cremona Mantova". Così il consigliere regionale leghista Federico Lena replica al Pd che accusa Regione Lombardia di “disinteresse” verso il territorio cremonese e del Sud Lombardia.

“Non meno importante”, prosegue Lena, “il fatto che sulla Brescia Piadena Parma da settembre 2022, dopo la chiusura estiva della linea per lavori, entreranno in servizio i nuovi Colleoni, e spariranno le vecchie automotrici diesel. Ricordo infine che sulla Milano Centrale - Mantova continueranno a circolare i Vivalto, treni che non hanno ancora 10 anni, quindi di penultima generazione. Insomma, si tratta di mezzi tra i più nuovi in circolazione. Auspico dunque che, per quanto riguarda il Cremonese, l’Assessorato faccia entrare in circolazione i nuovi treni promessi prima possibile”, conclude Lena.