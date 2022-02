Due pitbull aggrediscono cagnolina e padrona: indaga l'Arma

SONCINO - Guaiti, ruggiti e denti aguzzi squarciano la tranquillità delle passeggiate campestri in quel del borgo. Un episodio inquietante, per quanto ancora fumoso, quello accaduto in via Galantino, nei pressi della chiesa di Santa Maria delle Grazie dove, nel weekend, una residente sarebbe stata aggredita e un cane di piccola taglia assalito da due pitbull ‘sciolti’. I due esemplari di razza Terrier si sarebbero poi dileguati prima dell’intervento delle autorità. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di via Milano.

Un violento attacco a una cagnolina, animale da compagnia, e poi un morso così forte da squarciare l’imbottitura del giubbino invernale di una signora intervenuta per sedare l’agguato. Questo il bilancio dell’incontro fortuito fra due pitbull e chi passeggiava, sabato, sulla strada che porta dalla città alle Fontane Sante.

L’unica buona notizia è che il cucciolo sta bene, così come i cittadini, pur sotto choc. Fermo restando che tutta la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine per verificarne la veridicità e cronistoria: i militari del borgo hanno intanto aperto un fascicolo. Non c’è denuncia ma s’indaga. Il primo nodo da dirimere è quello che riguarda l’identità dei proprietari, presunti negligenti.