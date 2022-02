Raid a scuola: svuotate le macchinette delle merendine

CASALMAGGIORE - Furto ai danni dei distributori di bevande e di merendine della scuola media Diotti. Ne dà conferma la dirigente scolastica Cinzia Dall’Asta: «Purtroppo è vero, stamattina all'apertura della scuola abbiamo scoperto che tutte le macchinette praticamente erano state aperte e svuotate delle monete che contenevano. I ladri sono riusciti a entrare da una porta di sicurezza posta sul retro dell’edificio, cosa che avevano già fatto in passato e in quella circostanza il Comune aveva provveduto naturalmente a fare la riparazione del caso. Probabilmente con un piede di porco l’hanno forzata e poi sono entrati indisturbati».

La preside spiega che «c'è un sistema d'allarme che ha segnalato esternamente all’istituto di vigilanza e sorveglianza privata Civis, ma non lo ha fatto come allarme interno, se no magari i malviventi si sarebbero spaventati. Non capiamo perché non sia avvenuta questa segnalazione. Stiamo indagando sui motivi per i quali l’allarme che dovrebbe scattare in caso di intrusione non è suonato. Stamattina – prosegue la dirigente scolastica - il Comune è venuto subito a fare il sopralluogo e si provvederà insomma comunque a fare la denuncia di furto ai carabinieri. L'entità del furto la potrà stabilire solo l'addetto della ditta Eurocoffe che gestisce per l'appunto i distributori perché loro hanno un sistema per individuare quanti soldi erano contenuti nei distributori».