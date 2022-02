Pirati della strada: 9 denunciati al volante

CREMONA - Ebrezza alla guida. Le otto denunce, con i conseguenti ritiri di patente, riguardano cinque uomini italiani e tre stranieri, di età comprese tra i 22 e i 59 anni. I tassi alcolemici riscontrati oscillano da 1,05 g/l a 2,96 g/l, ovvero sei volte oltre il limite previsto dalla legge.

Nei casi in cui i conducenti fermati con oltre l'1,05 g/l erano anche proprietari dell'auto è scattato il sequestro del mezzo, mentre negli altri altri casi gli automobilisti hanno dovuto svegliare parenti o amici, talvolta a notte fonda, per farsi riportare a casa auto.

La maggior parte dei controlli da cui sono conseguite le denunce sono stati eseguiti in orari notturni. In quattro casi gli automobilisti risultati positivi all'alcool test sono stati beccati dopo aver causato sinistri autonomi, fortunatamente senza riportare lesioni. Invece, due degli automobilisti in stato di ebbrezza avevano avuto dei sinistri stradali o tamponamenti con altri veicoli.

GUIDA SENZA PATENTE

Nel corso di questi controlli, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno anche denunciato per guida senza patente un cittadino straniero, con numerosi precedenti. La polizia, infatti, aveva già fermato l'uomo lo scorso settembre in provincia di Parma e poi denunciato all'Autorità Giudiziaria di Cremona perché trovato alla guida senza patente. La pattuglia dei Carabinieri, perciò, era già a conoscenza del fatto.