Calci e pugni ai distributori automatici. Minore indagato

CREMA - Nella notte del 21 gennaio ha preso a calci e pugni i distributori automatici di cibo e bevande in viale della Repubblica. La scena non è sfuggita all'occhio delle telecamere di sorveglianza, che hanno permesso di identificare il vandalo: un ragazzo di 17 anni residente a Crema. Il minore è stato indagato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Brescia per il rato di danneggiamento. A seguito degli accertamenti il giovane è stato anche trovato in possesso di alcuni grammi di haschish, motivo per cui verrà segnalato alla Prefettura di Cremona.

L'indagine del 17enne è uno dei risultati dei controlli capillari effettuati dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di questo fine settimana, che ha dispiegato numerose unità operative nelle zone maggiormente frequentate di Crema: la stazione ferroviaria, il mercato cittadino, parcheggi e locali pubblici.