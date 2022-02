Covid, open day per il vaccino: ma gli over 50 restano a casa

CREMONA - Solo 84 fra 50enni e over 50 vaccinati senza prenotazione nella giornata di porte aperte organizzata ieri nei due centri massivi di CremonaFiere e dell’ex tribunale di Crema.

Un numero piuttosto esiguo, se si tiene conto che da martedì scatterà l’obbligo di Green pass rafforzato per poter andare al lavoro, sia nel settore privato sia in quello pubblico. Una regola che riguarderà però solo le persone con più di 50 anni, introdotta dal governo in funzione preventiva del contagio.

Nel dettaglio, sono state 49 le persone che hanno sfruttato l’occasione presentandosi a CremonaFiere e 35 (ma con 400 prenotati) quelle che si sono recate a Crema.

L'hub di Crema nell'ex Tribunale

Ieri, inoltre, nei due hub provinciali è stata l’ennesima giornata di porte aperte organizzata per i bambini in autopresentazione, ovvero senza bisogno di aver fissato un appuntamento. Anche qui, l’esito è stato sconfortante: 12 vaccinati per la fascia 5-11 anni a CremonaFiere, nessuno a Crema (ma con 210 prenotati). Questo numero è forse ancora più preoccupante di quanto accade per gli adulti. La fascia degli under 11 anni, infatti, è vaccinata solo per il 42% della popolazione residente in provincia. In base ai dati aggiornati a metà settimana, resi noti dall’Azienda tutela della salute Val Padana, sono 8.910 i bambini che hanno aderito alla campagna, sui 21.214 residenti nel territorio.

OPEN DAY ANCHE OGGI.

Gli open day vanno avanti anche oggi, dalle 8 alle 14 nell’ex tribunale dalle 8 alle 17 in città. Inoltre, a Crema sarà possibile vaccinare i bambini senza appuntamento anche domani, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19.