La campagna vaccinale avanti piano. E scatta la nuova «stretta»

CREMONA - Sono 1.722 i nuovi vaccinati in provincia nelle ultime due settimane. Dai 296.429 del 27 gennaio scorso, si è passati ai 298.151 dell’altro ieri, dato aggiornato come sempre dall’Azienda tutela della salute Val Padana, che a sua volta elabora i numeri forniti da Poste e dall’anagrafe vaccinale regionale. La percentuale dei residenti nel territorio che hanno ricevuto almeno la prima dose rimane ferma all’87%. Gli aventi diritto in provincia sono infatti 342.702. Significa che i non vaccinati sono più di 44 mila. Tra le fasce di età il maggior incremento percentuale si registra ovviamente tra i bambini, vaccinabili da meno di due mesi. Dal 38%, ovvero 8.009 unità, si è passati a 8.900, pari al 42%. Sale dell’uno per cento quella degli adolescenti (fascia 12-19 anni). Sono l’86% i vaccinati almeno con prima dose. In numeri assoluti significa 22.758 ragazzi e ragazze. Tra i 20enni è confermato il 90% di adesioni alla campagna che equivale a 30.340 prime dosi. Rispetto a due settimane fa, le prime dosi in più sono state solo 40. Altrettanto impercettibile l’incremento tra i 30enni: 59 nuovi vaccinati in più del 27 gennaio, che portano il totale a 33.340, pari all’87%. Nella fascia 40-49 anni le persone che hanno aderito alla campagna sono 45.019. Qui l’aumento è ancora inferiore.

I dati del 27 gennaio forniti da Ats davano 45.011 vaccinati con almeno una dose. In termini percentuali siamo all’88%. C’è poi la parte di popolazione che supera i 50 anni. Da ricordare che per questa fascia di età da martedì scatterà l’obbligo di Green pass rafforzato per poter lavorare. Chi non è vaccinato viene dunque sospeso senza stipendio, sia che abbia un’occupazione nel settore pubblico, sia nel privato. Non si tratta di grandi numeri, ma di sicuro tra coloro che hanno superato il mezzo secolo di vita, l’incremento di prime dosi è stato più cospicuo rispetto ai giovani. Da 52.329 residenti in provincia vaccinati al 27 gennaio, (90%) si è saliti a 53.456 (91%) dell’altro ieri. La situazione dei 60enni vede il 92% (42.708) degli aventi diritto che hanno aderito alla campagna, ancora più alta la percentuale tra chi ha superato i 70 anni, pari al 94% (35.359). Infine, i più anziani. Sopra le 80 primavere i vaccinati sono 27.171, pari al 93%.

Dall’inizio della campagna la Asst di Cremona ha erogato 459.438 dosi, di cui 305.027 di Pfizer, 45.243 di AstraZeneca, 102.859 di Moderna e 6.309 di Johnson&Johnson. L’Azienda socio sanitaria territoriale di Crema ha raggiunto quota 296.569. Anche qui Pfizer fa la parte del leone con 204.742 dosi, 28.643 sono di AstraZeneca, 60.299 di Moderna e 2.885 di Johnson&Johnson. Le vaccinazioni anti Covid somministrate in altre strutture (Residenze sanitarie assistenziali, privati e farmacie) sino a questo punto sono state 55.093, di cui 44.060 dosi di Pfizer, 7.404 di AstraZeneca, 3.433 di Moderna e 196 di Johnson&Johnson. Di conseguenza il totale dei vaccini somministrati a livello provinciale dall’inizio della campagna ha raggiunto le 811.100 unità.