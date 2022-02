Il Covid ferma alcune corse, pendolari in affanno

CREMA - Il Covid compromette ancora gli spostamenti in bus. Un comunicato di Autoguidovie informa che, causa il grave aumento della diffusione dell’epidemia da contagio da Covid-19 che sta coinvolgendo il personale, dal 14 febbraio le corse elencate in tabella non saranno garantite.

Linea Orario Tratta Alternative K521 6:30 Crema-Milano (diretto) Corse alle 6.15 e 6.40 K521 6:50 Crema-Milano (diretto) Corse alle 6.40 e 7.00 K52 7:10 Crema-Milano (diretto) Corse alle 7.00 e 7.25 K521 11.40 Crema-Milano (diretto) Corsa alle 11.15 su linea K523/Corsa alle 11.45 su linea K525 K521 17:50 Milano-Crema (diretto) Corse alle 17.40 e 18.00 K521 18:10 Milano-Crema (diretto) Corse alle 18.00 e 18.20 K521 18:50 Milano-Crema (diretto) Corse alle 18.40 e 19.05 K507 14.15 Crema-Crespiatica Corsa alle 14.15 per Roncadello K507 14.50 Crespiatica-Crema Corsa alle 15.00 da Roncadello

K509 6:55 Bagnolo-Lodi Corsa precedente alle 6:50 K509 7:35 Lodi-Bagnolo K509 18.00 Bagnolo-Lodi Corsa precedente alle 17.15 K509 18.45 Lodi-Bagnolo Corsa precedente alle 18.00 K510 13.30 Lodi-Spino Corsa successiva alle 13.40 K522 6:30 Scannabue-Milano Corsa alle 6:18 (proviene da Cremosano) Corsa alle 6:40 (proviene da Torlino) K523 18.15 Milano-Scannabue Corse alle 18.00 e 18.30 K523 7:40 Milano-Crema Corsa alle 7:55 su linea K525 K524 17.00 Milano-Bagnolo Corsa delle 17.15 transita anche da Monte-Vaiano-Bagnolo K524 17.40 Milano-Chieve Corsa delle 17.45 transita anche da Monte-Vaiano-Bagnolo