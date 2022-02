Pluripregiudicato scatenato: tenta la spaccata in un negozio e ruba su due auto

CREMONA - Ha rubato su due auto in sosta e ha tentato la spaccata in un negozio, ma è visto da alcuni residenti e poco dopo è stato bloccato dai Carabinieri. Con l’accusa furto aggravato e tentato furto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato un pluripregiudicato cremonese.

Verso le 21.30 di alcuni giorni fa, una pattuglia è intervenuta in via Brescia presso il negozio di abbigliamento “Immagine moda” perché era stato segnalato che un uomo aveva cercato di sfondare la vetrina dell’esercizio commerciale e si era poi dato alla fuga in bicicletta.

LE TESTIMONIANZE DEI RESIDENTI.

Sul posto, a mettere i Carabinieri sulle tracce del presunto ladro sono stati dei residenti della zona che con le loro testimonianze hanno consentito ai militari di ricercare l’uomo che si era appena allontanato in bicicletta, individuandolo nella vicina via Soldi. L’uomo, alla vista degli uomini in divisa, ha provato a fuggire prima in bicicletta, poi a piedi nascondendosi tra le auto, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari della gazzella.

L’uomo aveva una mano sanguinante per una ferita e mentre è stato bloccato ha cercato di gettare un portachiavi sotto un’auto, però recuperato dai militari. Sono quindi iniziate le verifiche presso il negozio di abbigliamento, scoprendo che l’uomo aveva cercato di frantumare la vetrina utilizzando dei dischi dei freni per auto, ma i colpi hanno solo danneggiato la vetrata. In quel frangente si è tagliato una mano e sui vetri infranti erano presenti delle gocce di sangue.

Sul posto i militari hanno anche appurato che due auto, parcheggiate a poca distanza dal negozio, avevano le portiere aperte e sporche di sangue e, contattati i proprietari dei mezzi, venivano a sapere che i veicoli erano stati aperti asportando il denaro contante nei portaoggetti nonché un portachiavi che è risultato essere esattamente quello che l’uomo aveva tentato di nascondere sotto un’auto nel momento in cui è stato bloccato.

L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma e denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona.

Provvidenziali sono state quindi la segnalazione dei cittadini, che hanno riconosciuto l’uomo fermato come quello che aveva tentato di sfondare la vetrina del negozio, e il rapido intervento della pattuglia della Sezione Radiomobile che ha bloccato l’uomo poco distante.