Ciclabile, la pennellata di rosso infiamma i social

CREMONA - La ciclabile rossa di via Giuseppina ha scatenato i social, fra meme e critiche, raccogliendo anche le bocciature sarcastiche di parte della minoranza.

Marcello Ventura (capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale) non esita a definirla «boiata pazzesca» e «scempio», Federico Fasani (Forza Italia) ironizza dicendo di avere progettato altre piste e postando foto di tratti della città con improbabili strisce rosse ai margini della carreggiata.

LA DIFESA DELL'ASSESSORE PASQUALI.

L’assessore Simona Pasquali, però, difende la bontà dell’intervento. Premette che i lavori non sono ancora finiti - proprio oggi è in corso la posa delle strisce bianche in via Giuseppina, oltre alla colorazione del percorso anche in via Buoso da Dovara - e puntualizza che l’intervento segue i dettami delle esperienze europee, oltre che quelli del Codice della strada.

La ciclabile di via Giuseppina

«Una delle cose che più spesso ci venivano dette in tema di ciclabili, è che non erano abbastanza evidenti - spiega l’assessore - e allora i tecnici hanno optato per questo progetto che prevede la colorazione non solo delle intersezioni, in modo tale che gli utenti possano anche distinguere meglio le rispettive corsie. Un’idea che era stata presentata e che consente che il ciclista non vada in contrasto con il pedone, proprio grazie a spazi ben evidenti. Prima di giudicare, comunque, direi di aspettare: i lavori non sono ancora finiti, mancano le righe di divisione e i pittogrammi. E’ vero che è il primo intervento di questo tipo a Cremona, ma in realtà vecchi tratti come quelli in Porta Venezia erano già rossi».

Poi anticipo un altro intervento importante: in via Flaminia, già asfaltata di recente, saranno realizzate corsie ciclabili come quelle sperimentate a Cavatigozzi

PROGETTO STRADE SICURE

Pasquali precisa infine che l’intervento è collocato all’interno del progetto ‘Strade sicure’ da 433 mila euro, che comprendeva non solo la ciclabile ma anche la rotonda di Cavatigozzi, la messa in sicurezza degli attraversamenti dalla Cava a quelli di via Giuseppina con isole ‘salvapedone’, la realizzazione di scaffe tra gli alberi per i parcheggi con allargamento degli spazi per le radici delle piante. «Come per tutte le cose è questione di abitudine - conclude Pasquali -. E poi anticipo un altro intervento importante: in via Flaminia, già asfaltata di recente, saranno realizzate corsie ciclabili come quelle sperimentate a Cavatigozzi».