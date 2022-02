Ciclabile, Zagni: «Spettacolo desolante sulla pista dei Mouròon»

CREMONA - «Il sistema dei percorsi ciclo pedonali in città, che molti cremonesi utilizzano per le passeggiate e le attività all’aria aperta, ha bisogno di interventi. Ho fatto un sopralluogo insieme ad alcuni cittadini alla pista ciclo pedonale dei Mouròon, dietro via Giordano, che prosegue per il Bosco. Uno spettacolo desolante: rifiuti abbandonati nella Cremonella e lungo i bordi della pista, staccionate divelte per molti metri. La situazione di degrado è segnalata da tempo, ma l’amministrazione comunale non interviene». Lo dichiara il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Alessandro Zagni.

INTERROGAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE.

«Ho deciso quindi di presentare una interrogazione al consiglio comunale, in vista dell’approvazione del bilancio di previsione 2022, affinché si stanzino le risorse per riportare il decoro su questo percorso molto frequentato - continua Zagni -. Inoltre, lungo la pista si trovano sacchetti di deiezioni canine abbandonati: il problema della mancanza dei cestini dei rifiuti è presente in tutta la città, si percorrono a piedi lunghi tratti senza trovarne uno, soprattutto nei quartieri residenziali e sui percorsi ciclopedonali, così chi porta a spasso il cane o produce rifiuti da smaltire non sa come sbarazzarsene. Si parla molto di fare più bella Cremona, una città più pulita e decorosa si nota anche dalla manutenzione e dalla pulizia, mi auguro si intervenga presto».