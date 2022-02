Il parco del Serio rivive grazie agli studenti dello Stanga

CREMA - Ragazzi al servizio dell’ambiente. Alcuni studenti delle classi quinte del corso tecnico e del professionale dell’istituto agrario Stanga, accompagnati dai docenti Angelo Laurenzana e Saverio Stranges, hanno eseguito ieri l’altro una piantumazione nel territorio del comune di Urgnano, nell’ambito di un progetto di rimboschimento, realizzato in collaborazione con il Parco regionale del Serio. Questo tipo di intervento ha avuto lo scopo di rinforzare le connessioni ecologiche, aumentare la biodiversità e le funzioni ecosistemiche. I ragazzi hanno messo a dimora gruppetti di arbusti nelle aree aperte indicate dal Comune e dal Parco, utilizzando diverse specie arboree alternate. Oltre a ciò hanno piantumato querce e cerri. L’intervento è stato infine completato con l’inserimento delle protezioni di quanto messo a dimora, in materiale biodegradabile, e dei tutori, che consentiranno una corretta crescita degli alberi.

Il Parco ha collaborato all’iniziativa con il biologo Ivan Bonfanti, che da sempre affianca le scolaresche all’interno dell’area protetta, dando spiegazioni, suggerimenti e consigli. Gli interventi di piantumazione sono ormai all’ordine del giorno per gli allievi dello Stanga. Nelle scorse settimane, due classi avevano messo a dimora, fiori, piante e arbusti in alcuni spazi pubblici del comune di Monte Cremasco. La scuola che ha la propria sede in viale Santa Maria ha anche il compito di curare il parco comunale che si trova di fronte all’edificio scolastico e da sempre si occupa delle piantumazioni dell’Hospice della Rsa di via Kennedy.