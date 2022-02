Sabato l'ultimo saluto al bibliotecario 52enne Danio Asinari

SAN GIOVANNI IN CROCE - E' giunto questa mattina il nulla osta per il funerale di Danio Asinari. Le esequie saranno celebrate sabato alle 14.30 con la salma che arriverà alle 11 direttamente in chiesa. Il bibliotecario 52enne di San Giovanni è deceduto lunedì pomeriggio a seguito di un improvviso malore che lo aveva colto sul posto di lavoro, la biblioteca di informatica, biologia, chimica e fisica dell'università Statale di Milano, di cui era responsabile. Asinari lascia i fratelli Pierguido, sindaco del paese, Fabiano, il papà Tarcisio e la compagna Federica.