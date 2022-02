Malore sul posto di lavoro, addio al 52enne Danio Asinari

SAN GIOVANNI IN CROCE - Un malore improvviso si è portato via a 52 anni Danio Asinari, storico locale e fratello del sindaco di San Giovanni, Pierguido. Il professionista è stato male nel pomeriggio, a Milano, sul luogo di lavoro. Un malore tanto improvviso quanto grave, che non gli ha lasciato scampo. Purtroppo sono stati vani i soccorsi giunti sul posto chiamati dai colleghi, sconvolti per quanto appena accaduto al loro amico. Asinari era dipendente dell’Università Statale di Milano ed era responsabile della biblioteca di informatica, biologica, chimica e fisica con sede in via Celoria. Asinari lascia oltre al fratello Pierguido, un altro fratello Fabiano, il papa Tarcisio e la compagna Federica Copelli.

La notizia giunta in paese poco prima di cena ha letteralmente sconvolto tutta la comunità, a cominciare dall’amministrazione comunale. «Siamo tutti senza parole – commenta affranta il vicesindaco Erica Maglia -. La notizia è giunta nel tardo pomeriggio e tutti abbiamo faticato a crederci. Tutta la comunità si stringe attorno ai famigliari di Danio, una persona che ha arricchito culturalmente il paese».