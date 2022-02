Incidente fatale, cade dal fienile: muore 70enne

SAN DANIELE PO - Incidente fatale per un uomo di 70 anni residente in via Cantone a San Daniele Po. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di San Daniele e di Torre de' Picenardi sembrerebbe che l'uomo fosse andato sul fienile che si trova di fronte a casa sua e nello scendere con la legna sia caduto. A nulla sono valsi i soccorsi del 118.