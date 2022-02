Cade nel canale con la bici, 52enne salvato da un passante

CROTTA D'ADDA/ACQUANEGRA - Deve la vita ad un passante il 52enne che nel primo pomeriggio di oggi è caduto con la biciletta all'interno del canale navigabile tra Crotta d'Adda e Acquanegra. Attorno alle 13,20 l'uomo stava pedalano lungo il corso d'acqua quando, per ragioni ancora tutte da chiarire, è finito nelle acque gelide.

E' trascorsa più di mezz'ora prima che fosse notato da un altro uomo che è subito intervenuto.

Con una corda, che a quanto ricostruito portava con sé, ha bloccato il ciclista, trattenendolo per evitare che la corrente lo trascinasse via, e ha allertato i soccorsi.

I carabinieri raccolgono le testimonianze per ricostruire l'accaduto

Sul posto sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco, un'auto medica, l'ambulanza della Croce Verde e l'eliambulanza.

Il 52enne è stato tratto definitivamente in salvo: le sue condizioni sono serie ma stabili: ma gli è stato riscontrato un'inizio di ipotermia. E' stato quindi trasferito in ospedale per le cure del caso. I carabinieri stanno chiarendo l'accaduto.