Casa di comunità, Bonaldi smentisce: "Non sarà all'ospedale"

CREMA - "Vero che nelle interlocuzioni fra Asst di Crema e Regione Lombardia è stata avanzata l'ipotesi di realizzare una nuova palazzina nell'attuale perimetro del nosocomio, ma non risulta affatto che l'eventuale nuova palazzina debba ospitare la Casa della Comunità, che secondo le decisioni della Regione resta, ahinoi, pervicacemente insediata in Via Gramsci". Arriva la smentita della sindaca di Crema Stefania Bonaldi alla dichiarazione della consigliera regionale di FdI Barbara Mazzali, rispetto all'ipotesi della realizzazione ex novo di una palazzina all'interno del perimetro dell'Ospedale Maggiore di Crema. "La consigliera regionale FdI Barbara Mazzali assomiglia a quei bambini saputelli che, nell'ansia di mostrarsi più bravi, spifferano la soluzione mentre la maestra sta spiegando il problema alla lavagna... e prendono una cantonata".

"Sempre secondo le interlocuzioni Asst-Regione, nella palazzina di cui sopra si collocherebbero gli uffici che si spostano da via Gramsci ed altri servizi di Asst ancora da definire, oggi ubicati esternamente". Ciò continua a riconfermare il rifiuto dell'ex tribunale messo a disposizione dal Comune di Crema, più volte candidato ad essere convertito in casa di comunità.

La mancanza di spazi è un tema importante, poiché secondo la sindaca "costringe Asst a pagare affitti ai privati. Non è una boutade elettorale o una strumentalizzazione, come altre, ma un rischio concreto".