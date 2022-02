Casa di comunità, la svolta: nuova palazzina all'Ospedale Maggiore

CREMA - "Regione Lombardia ha trovato la soluzione ottimale: costruire ex novo una palazzina all’interno dello spazio dell’Ospedale Maggiore di Crema, perfetta per la posizione, con parcheggi disponibili e con un costo adeguato”. Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Sulla Casa di Comunità che Regione Lombardia metterà a Crema - prosegue Mazzali - ci sono state delle lamentele da parte del sindaco del Pd Stefania Bonaldi, ma ieri ho parlato con i dirigenti dell’assessorato alla Sanità e ho ricevuto rassicurazioni sul fatto che la struttura verrà messa in un luogo ben servito e molto comodo per gli utenti".

Quindi il consigliere di FdI specifica: "Ieri in Assessorato sono venuti con me i sindaci Davide Bettinelli di Chieve e Giuseppe Lupo Stanghellini di Monte Cremasco, che hanno portato a Palazzo Lombardia le richieste del territorio e hanno portato a casa un ottimo risultato che non può che accontentare tutti. Inizialmente la Regione aveva proposto, per la Casa di Comunità, uno spazio in centro che sarebbe stato scomodo proprio perché troppo centrale e senza possibilità di parcheggi. Appena abbiamo segnalato il problema, l’Assessorato si è subito messo al lavoro per trovare un’alternativa. Stefania Bonaldi aveva proposto l’ex tribunale, struttura nuova ma inadatta allo scopo perché i lavori di adeguamento sarebbero stati così invasivi da rendere la spesa esagerata".