Casalmaggiore fa scuola, targhe in vernacolo anche in Liguria

CASALMAGGIORE - Targhe di bronzo con i detti in vernacolo locale su centinaia di edifici pubblici e privati. L'idea è del 2020 e oggi - due anni dopo - Casalmaggiore ha fatto scuola. A ripetere l'iniziativa casalasca, sarà il Comune ligure di Boccadasse e in questo caso le targhe 'parleranno' in genovese. Un contributo importante è venuto dalla Pro loco Maris Boccadasse che ha condotto un'accurata ricerca sulle antiche denominazioni dialettali di strade, piazzette e scalinate di questo antico borgo marinaro candidato, grazie anche all'impegno del Comune, a patrimonio dell'umanità Unesco.