Crema Aperta non molla, "Potenziare la sanità cremasca"

CREMA - Sta proseguendo con successo la raccolta firme promossa da Crema Aperta a sostegno della petizione popolare rivolta a Regione Lombardia. Con questa iniziativa i cittadini chiedono un potenziamento dell'Ospedale Maggiore di Crema e l'utilizzo dell'ex tribunale per realizzare un nuovo Polo Sanitario a favore della popolazione cremasca.



Nel weekend Crema Aperta sarà nuovamente tra la gente per raccogliere nuove adesioni alla petizione. I banchetti si terranno sabato 5 dalle 9.00 alle 12.00 al Mercato di via Verdi e domenica 6 dalle 15.00 alle 18.00 in Piazza Duomo. Invitiamo i cittadini che vogliono firmare per migliorare e potenziare il nostro sistema sanitario a venire presso i nostri banchetti di questi giorni.