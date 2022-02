Incidente in moto, non ce l'ha fatta Aristide Nicoli

GUSSOLA - Non ce l’ha fatta Aristide Nicoli, il 59enne che venerdì 14 gennaio ebbe un grave incidente in moto lungo la provinciale Bassa di Casalmaggiore a Gussola. In sella ad una Bmw 1250 Rt, mentre rientrava a Gussola, Nicoli, conosciuto da molti come “Arri”, aveva perso il controllo della dueruote ed era volato fuori strada, procurandosi lesioni molto gravi. L’incidente era avvenuto intorno alle 15.50.

Nicoli era lievemente uscito dalla carreggiata finendo con le ruote sul ciglio erboso a lato strada, proiettandosi sulla destra. Dopo aver percorso una quindicina di metri, aveva cozzato contro una pietra miliare e il cartello segnaletico, abbattendone una parte. La moto aveva poi proseguito la sua corsa finendo a lato della strada, tra la provinciale e il canale artificiale parallelo. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime ed era stato portato in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Cremona. Oggi la notizia della scomparsa. Nicoli era in pensione da pochi mesi, dopo aver svolto la professione di camionista. Numerose le attestazioni di cordoglio che stanno giungendo ai famigliari.