Muore in un incendio la 54enne Annamaria Penini

SISSA TRECASALI - Era residente nel Casalasco la donna morta ieri nell’incendio di una abitazione avvenuto a Sissa Trecasali, in provincia di Parma. Annamaria Penini, 54 anni, il nome della vittima. Salvo il compagno, che è riuscito ad allontanarsi dal rogo in tempo. L’allarme è stato lanciato intorno alle 17.30 da un carabiniere fuori servizio che stava transitando lungo la strada provinciale, nella zona di Case Bocelli, nell’immediata periferia di Trecasali, quando ha visto le fiamme e il fumo avvolgere un’abitazione. Si è avvicinato, rendendosi conto che nulla avrebbe potuto fare se non chiamare i vigili del fuoco. Al piano superiore i pompieri hanno poi trovato il corpo della 54enne, esanime. Il suo compagno, un 56enne, è riuscito a gettarsi dall’abitazione saltando da una finestra. Ha poi rifiutato il ricovero in ospedale.



La casa in fiamme era l’abitazione della madre della Penini, originaria di Trecasali. Il padre è scomparso da tempo, mentre la mamma della 54enne abita a casa di un altro figlio. Ieri la 54enne si trovava nella vecchia casa dei genitori perché, insieme al compagno, aveva iniziato alcuni lavori di ristrutturazione. Ieri pomeriggio, per cause in via di verifica, è scoppiato un incendio devastante che non ha lasciato scampo alla donna. L’immobile è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti del caso.