Terribile incendio in una palazzina: 4 appartamenti avvolti dalle fiamme

VIADANA - Un vasto incendio si è sviluppato questa sera poco dopo le 20,30 in via Manfrassina nella prima periferia di Viadana. Ancora da accertare le cause del rogo che ha interessato una palazzina con quattro appartamenti.

A quanto si è appreso le fiamme si sarebbero sviluppate nel sottotetto di legno di uno degli alloggi. Non ci sarebbero comunque vittime né feriti. L’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo anche grazie alla vicinanza della caserma cittadina, ma questo non ha impedito all’incendio di alimentarsi e crescere.

Imponente il dispiegamento di mezzi di soccorso, sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco con forze a dare supporto anche da Mantova, Guastalla e Reggio Emilia, autobotti e autoscale per spegnere le fiamme anche dall’alto e cercare di limitare il più possibile i danni.

Ancora da stabilire con certezza l'origine del rogo. La zona è stata chiusa al traffico e controllata dai carabinieri di Viadana.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI