Ladro «seriale», blitz decisivo della polizia: denunciato per furto aggravato

CREMONA - Nei guai il ladro seriale che negli ultimi giorni ha ripetutamente preso di mira (e in qualche caso saccheggiato) diversi negozi del centro storico. Nel pomeriggio di ieri, a stringere il cerchio attorno ad un ventenne già noto alle forze dell’ordine, sono stati gli agenti della Squadra Volante della Questura con la collaborazione dei carabinieri della Compagnia di Cremona. Fondamentali, però, anche le testimonianze e l’attenzione dei commercianti.

Il giovane per il momento è stato denunciato per due episodi specifici, avvenuti in altrettanti punti vendita, ma nelle prossime ore l’elenco potrebbe allungarsi visto che altri esercenti hanno lamentato ammanchi.

Tutto parte da una prima denuncia presentata dai titolari di un negozio di abbigliamento di Corso Mazzini: attorno alle 16 di ieri, il ragazzo ha preso una maglietta di marca dal valore di circa 100 euro ed è uscito senza pagare. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza è stata fornita una dettagliata descrizione alle forze dell’ordine.

Gli uomini della Volante hanno impiegato pochissimo tempo a risalire all’identità del giovane, che è stato successivamente rintracciato in piazza Stradivari. Maldestramente occultata sotto la felpa, aveva proprio la maglietta appena rubata, con tanto di etichetta. Ma addosso aveva anche un paio di costosi occhiali da sole nuovi di zecca, risultati essere provento di un colpo in via Solferino. Portato in Questura, è stato quindi denunciato per furto aggravato.

«Ringraziamo le forze dell’ordine per il tempestivo intervento — commenta Marco Stanga di Confcommercio — e sottolineo anche l’importante ruolo che ha avuto la collaborazione fra negozianti. Avvisandoci a vicenda siamo riusciti a riconoscere il giovane che in questi giorni è entrato in vari negozi. Nel mio caso non ha rubato nulla perché nella serata di giovedì, alle 19.25, le commesse gli hanno subito chiesto il Green pass. Lui si è giustificato dicendo che aveva il cellulare scarico, così non è neppure entrato».