Addio alla signora Gina, super nonnina del paese

SCANDOLARA RIPA D'OGLIO - Addio a Gina Reali che, lo scorso 15 agosto, aveva compiuto 101 anni. Una persona molto conosciuta cheabitava in via Umberto Primo, nel paese in riva all’Oglio.

Nata a San Benedetto Po (provincia di Mantova), ha vissuto per diversi anni a Genova. Quindi il trasferimento a Grontardo e dal 15 novembre 1973 a Scandolara Ripa d’Oglio, dove ha sempre ha sempre condiviso l’appartamento con i figli Bruno e Giorgio che l’hanno sempre accudita sino all’ultimo.

Gina è stata una delle prime centenarie del paese e oggi, appresa la notizia della scomparsa, in tanti hanno pensato che, un altro pezzo di storia di Scandolara se n’è andato.

In tanti l’hanno voluta ricordare: abitava proprio davanti al fossato del castello e spesso si affacciava dal balcone per salutare e scambiare due chiacchiere con i i compaesani.

IL SEGRETO DELLA SUA LONGEVITA'? UNA VITA TRANQUILLA.

La signora Reali era una casalinga e il suo segreto di longevità è sempre stato quello che accomuna tanti centenari, ossia una vita tranquilla, dedita a seguire le tradizioni del territorio tra l’amore della famiglia e un’alimentazione improntata sui prodotti tipici della Pianura Padana.

Quando, un anno e mezzo fa, Gina aveva raggiunto il traguardo del secolo, il sindaco di Scandolara Ripa d’Oglio Angiolino Zanini era andato a casa sua per festeggiarla. E quella aveva rappresentato l’occasione per scambiare due chiacchiere e soprattutto rivivere i tempi trascorsi in un paese che, ad oggi, conta poco più di 400 anime.

I funerali di Gina Reali si terranno nella chiesa parrocchiale di Scandolara, lunedì mattina, a partire dalle 10. Un ultimo saluto alla super nonnina del paese che in tanti hanno avuto la fortuna di conoscere e festeggiare al compimento dei 100 anni e a cui in tanti hanno voluto bene.