Ciclista investito da un'auto, attimi di paura per un 31enne

PERSICO DOSIMO - Attimi di paura attorno alle 6 e 30 di questa mattina per un uomo di 31 anni che, in sella alla sua bici, stava percorrendo la provinciale 83. Nonostante la dinamica sia al vaglio dei carabinieri, sembrerebbe che il ciclista sia stato investito da un'auto all'altezza del cimitero di Dosimo. Ancora da chiarire la dinamica. Le sue condizioni sono serie. È stato trasportato in ospedale a Cremona in codice giallo. Sul posto sanitari a bordo di una ambulanza della Cremona Soccorso e auto medica.