Ciclista investito da un suv

CREMA - Un ciclista 30enne, che vive in città, è stato trasferito stamane in ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore, dopo essere stato investito da un suv Mercedes, guidato da un 53enne Cremasco. L'incidente stradale è avvenuto all'altezza dell'attraversamento di via Visconti, lungo la rotatoria che immette in via Piacenza. Sul posto, oltre all'ambulanza nel servizio di emergenza del 118, anche una pattuglia della polizia locale, che si è occupata dai rilievi.