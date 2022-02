Nuova illuminazione a Crema, Bergamaschi: "Maggiore sicurezza stradale"

CREMA - Sono stati installati due nuovi punti luce in due parcheggi della città: il primo, di recente realizzazione, in Via Pandino – dove peraltro sorgerà anche il nuovo Bosco del Tempo e della Memoria – e il secondo in Viale Europa all’incrocio con Via Toscanini, davanti al parco Bonaldi. Lunedì inizieranno anche i lavori di scavo per un altro punto luce in Via XI Febbraio, oltre che in Via Camporelle.



“L’Amministrazione comunale prosegue, in coerenza con gli interventi degli ultimi anni, l’implementazione dell’illuminazione pubblica", commenta l’assessore ai Lavori pubblici e Mobilità del Comune di Crema, Fabio Bergamaschi. "La luce pubblica potenzia anche la sicurezza stradale ed estende la fruibilità degli ambiti della nostra città”.