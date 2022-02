Crema, domenica 27 febbraio il "Carnevale" dei bambini

CREMA - A causa delle restrizioni per la pandemia ancora in corso il Comitato Carnevale Cremasco ha deciso di non organizzare le sfilate in programma dal 13 febbraio al 6 marzo 2022.

“Per la 35° edizione i carri rimarranno ancora nel capannone perfettamente restaurati e coperti, pronti per partecipare alla più grande festa di sempre non appena sarà possibile (e soprattutto sicuro)” spiega Eugenio Pisati, presidente del Comitato Carnevale Cremasco. “Ma non sarà come lo scorso anno, un segno di rinascita vogliamo organizzarlo per i bambini, porteremo dunque in piazza Duomo, domenica 27 febbraio, due carri simbolo della manifestazione e tante maschere per giocare alla battaglia dei coriandoli con i più piccoli”. Il tutto in collaborazione con la Proloco di Crema.

In programma anche i tradizionali mercatini: il 20 febbraio i banchi saranno distribuiti su tutta la piazza e il 27 saranno in forma ridotta perché lasceranno spazio ai carri predisposti dal Comitato.



Nei mesi seguenti, in date ancora da definire, verranno programmati degli eventi del tutto eccezionali: il Comitato Carnevale, in collaborazione con Andreacarlo Antonio Assandri e la Fondazione San Domenico di Crema, organizzerà giornate di performance musicali e registrazioni audio e video nei pressi del capannone con alcuni carri in movimento. Senza pubblico dal vivo ma in streaming.

Per l’occasione diversi Dj, artisti e performers locali si esibiranno a supporto del Carnevale Cremasco, proponendo la loro musica sui carri all’interno degli spazi di esibizione consentiti. I carri che si muoveranno in queste giornate sono:

Gaget - Botte - Gabbia.

Ogni carro sarà caratterizzato da un macrogenere musicale: i Dj e i performers esprimeranno canzoni commerciali per il primo, musica elettronica per il secondo e old school vinile per l’ultimo.