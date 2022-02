Cremona, riqualificato il parco intitolato a monsignor Maurizio Galli

CREMONA - Ultimata la riqualificazione del parco intitolato a monsignor Maurizio Galli, situato tra le vie Ferragni e Argine Panizza. Sono state messe a dimora quindici nuove piante, tra le quali cornioli ad alberello, carpino bianco a siepe, biancospino, aceri riccio, gelsi bianchi, aceri campestri e sostituiti due aceri, rimossi in quanto staticamente pericolosi.

Sistemata con una siepe di photinia, oltre che la relativa protezione, l'area riservata allo sgambamento dei cani, dotata di impianto di irrigazione per garantire l'attecchimento della siepe. Sono stati infine livellati i percorsi interni, eliminando alcuni ostacoli per l'utenza debole, riposizionate le griglie in metallo per il drenaggio dell’acqua e completati i vialetti con la posa di ghiaietto. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a circa 25 mila Euro.

“Il parco necessitava di un intervento di miglioramento qualitativo sia per quanto riguarda le alberature che per i vialetti. In particolare si è lavorato per il miglioramento dell’area riservata allo sgambamento dei cani, molto utilizzata, in modo da incrementare la qualità ambientale e la fruizione complessiva del parco. Il prossimo intervento riguarderà la sistemazione dell’arredo (panchine e tavoli) di questo spazio verde frequentato da persone di ogni età. Nel ringraziare il Servizio Progettazione Verde e la ditta Corteverde di Cremona per l’impegno profuso, desidero inoltre rimarcare che per questi lavori preziosa è stata la collaborazione con il Comitato di Quartiere 9”, dichiara l’Assessore al Verde Rodolfo Bona.